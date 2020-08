Le FC Barcelone traverse une véritable crise. Déjà secoué par la perte de la Liga face au Real Madrid sur la fin de la saison, le club catalan a connu l'une des plus grosses déroutes de son histoire, vendredi dernier, avec un revers contre le Bayern Munich (2-8) en quarts de finale de la Ligue des Champions. Sans surprise, cette énorme désillusion va avoir un impact important sur l'avenir du vice-champion d'Espagne.

Logiquement, l'entraîneur Quique Setién devrait être le premier fusible à sauter. Mais il ne sera très certainement pas le seul à partir...

Et face à cette situation, Messi serait décidé à faire ses valises! D'après les informations du journaliste brésilien d'Esporte Interativo Marcelo Bechler, qui avait été le premier à annoncer le départ de Neymar du Barça pour le Paris Saint-Germain en 2017, l'attaquant argentin a pris la décision de quitter les Blaugrana dès cet été! Déçu par le projet sportif du vice-champion d'Espagne, Messi souhaiterait claquer la porte et aurait informé ses dirigeants de sa décision. Il s'agit d'une rumeur crédible puisque l'avenir du natif de Rosario fait beaucoup parler depuis l'élimination face au Bayern. Et après les premières menaces de son entourage, le Sud-Américain aurait donc acté son choix.

Cependant, ce bruit de couloir peut aussi être un moyen pour Messi de mettre un gros coup de pression à ses dirigeants. En effet, le joueur de 33 ans attend une révolution au sein du Barça et la menace de son départ peut bien évidemment forcer la main à sa direction.

On pense notamment à la possibilité d'avancer les élections pour la présidence du club, initialement prévue en 2021. Puis sous contrat jusqu'en juin 2021, le leader des Blaugrana peut-il vraiment quitter le navire après une telle déroute? Publiquement, il a toujours répété qu'il allait terminer sa carrière européenne sous les couleurs de la formation espagnole.

Et même au niveau de son image, partir à la suite d'une telle défaite laisserait un goût amer à sa formidable aventure en Catalogne. En tout cas, sans imaginer pour l'instant un départ de Messi, ça va bouger à Barcelone...