Toujours dans le viseur de Manchester City, l'attaquant du FC Barcelone Lionel Messi (33 ans, 3 matchs et 1 but en Liga cette saison) pourrait rejoindre le club anglais l'été prochain. Un dossier qui n'a pas l'air d'intéresser le milieu offensif Kevin De Bruyne (29 ans, 3 matchs et 1 but en Premier League cette saison). «Honnêtement, je m'en fiche. S'il vient, c'est une bonne chose, s'il ne le fait pas, il y a suffisamment de bons joueurs dans le club avec qui j'aime jouer, alors ce n'est pas le moment d'en parler», a indiqué le Belge pour The Athletic.