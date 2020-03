C’est un cri d’alarme qu’a poussé le quotidien pro-Barça Sport hier. «SOS Messi», peut-on lire en Une du journal. «Le crack argentin est plus seul que jamais depuis la blessure de Suarez et le manque d’influence des recrues et remplaçants». Lionel Messi est intouchable au Barça, même lorsqu’il vient de réaliser deux matchs ternes, voire indigents. Contre Naples, puis contre le Real Madrid, la Pulga (32 ans) semblait bien loin de son meilleur niveau, apparaissant physiquement touché.

Lors du clasico, il a récolté l’une des plus mauvaises notes. Mais plutôt que de cibler son moteur principal depuis tant d’années, les journalistes espagnols veulent plutôt l’aider à le réparer.

Et pour eux, plus que Messi, qui en est quand même à 23 buts et 16 passes décisives en 30 matchs joués cette saison, c’est bien ce qui l’entoure qui pose problème.

Sport explique donc que le numéro 10 se sent isolé sur le terrain, surtout en l’absence de Luis Suarez, toujours absent pour cause de blessure. Son ami uruguayen lui manque sur et en dehors du terrain. Sur le pré, Messi peine à développer une complicité technique avec les autres joueurs offensifs, Antoine Griezmann en premier lieu. Sans un numéro 9 qui fixe une défense comme Suarez, il doit changer son jeu et, ses différentes actions face au Real Madrid ont prouvé qu’il n’était pas particulièrement à l’aise.

D’un côté, les autres joueurs donnent l’impression de tout faire pour le contenter, de l’autre, Messi apparaît déstabilisé par l’équipe actuelle.

La presse pro-Barça a choisi son camp et préfère donc souligner le manque d’apport des recrues, de Griezmann à De Jong, pour expliquer la mauvaise passe de Messi (qui avait tout de même inscrit un quadruplé contre Eibar le 22 février).

Et Sport va plus loin en expliquant que le Barça va tenter de rebâtir une équipe pour mieux épauler Messi. En lui donnant ce qu’il désire, Neymar est en tout cas cité. Tout comme l’arrivée d’un milieu de terrain, d’un autre attaquant et de deux défenseurs...

Real Madrid

James vers l’Atletico ?

Alors qu’il n’aura plus qu’une année de contrat avec le Real Madrid en juin prochain, de quoi sera fait l’avenir de James Rodriguez (28 ans) ? Le milieu offensif colombien peine à retrouver sa place cette saison au sein du club merengue, lui qui est revenu d’un prêt de deux saisons au Bayern Munich l’été dernier. La presse espagnole révélait mi-février qu’un départ de James Rodriguez était programmé en fin de saison par le Real Madrid, et cette tendance semble se confirmer. Selon le journaliste d’Ok Diario, Eduardo Inda, le Real Madrid devrait faciliter un départ de James Rodriguez l’été prochain, et l’ancien joueur de l’AS Monaco aurait déjà une préférence assez nette pour son avenir. Souhaitant rester dans la capitale espagnole, James se verrait bien signer à l’Atletico de Madrid qui le lorgne depuis l’été dernier. Toutefois, il faudra passer à la caisse dans ce dossier, puisque le Real Madrid réclamerait toujours 50 millions d’euros pour laisser filer James Rodriguez.

Borussia Dortmund

Sancho ne porte pas attention aux rumeurs

Pisté par de nombreux cadors anglais, comme Chelsea, Liverpool, Manchester City ou encore Manchester United, qui semble tenir la corde dans ce dossier, Jadon Sancho, sous contrat avec le Borussia Dortmund jusqu’en juin 2022, a assuré ne pas porter d’attention à ces rumeurs : «je ne regarde pas vraiment ce genre de choses. Je suis juste concentré sur mon équipe et je prends les matchs les uns après les autres. C’est la chose la plus importante pour moi maintenant», a confié l’Anglais dans des propos rapportés par le Daily Mail. Langue de bois ou honnêteté ? Quoiqu’il arrive, le BvB devrait réaliser une belle plus-value en cas de vente de Sancho l’été prochain. Le numéro 7 de l’actuel 3e de Bundesliga avait rejoint l’Allemagne en 2017 en provenance de Manchester City, contre un chèque de moins de 8 millions d’euros.

Bayern Munich

Hernandez pas complètement guéri

Tout juste de retour sur les pelouses après avoir été opéré de la cheville droite, Lucas Hernandez n’est pas complètement remis. En effet, l’entraîneur du défenseur polyvalent au Bayern Munich, Hans-Dieter Flick, estime que le Français souffre encore de ce pépin physique. «Lucas a encore besoin d’un peu de temps avant de retrouver son meilleur niveau, il faut y aller progressivement et ne pas prendre de risques. Il a été longtemps indisponible et il ressent encore de temps en temps quelques problèmes avec sa cheville. Ce n’est pas une situation facile. Il faut donc faire en sorte de ne pas le faire trop jouer et de ne pas le titulariser tous les trois jours afin d’éviter toute rechute», a préconisé le coach bavarois devant la presse.







Arsenal

Arteta veut Berardi

Entre les départs et les arrivées, Arsenal devrait animer le mercato estival. Les Gunners pourraient notamment se renforcer en attaque, et une piste en Italie retiendrait l’attention du club. En effet, selon les révélations de Calciomercato, des émissaires de la formation londonienne se seraient rendus de l’autre côté des Alpes afin d’observer Domenico Berardi, attaquant de Sassuolo. Reste à voir maintenant si Mikel Arteta passera à l’action cet été...

Manchester City

Les Citizens s’offrent Yan Couto

C’est la preuve que les Citizens ont bon espoir que la sanction infligée par l’UEFA soit levée. Le club anglais vient en effet d’annoncer l’arrivée du prometteur latéral brésilien Yan Couto (17 ans). Il rejoindra les Skyblues à la fin de la saison. Alors que la presse espagnole l’annonçait au FC Barcelone il y a quelques semaines, le jeune talent brésilien Yan Couto prendra finalement la direction de l’Angleterre. Les Manucuniens ont bouclé la belle affaire pour un montant estimé à 6 millions d’euros avec d’éventuels bonus pouvant atteindre les 6 millions d’euros. «Manchester City est ravi d’annoncer que Yan Couto rejoindra le club cet été. Le Brésilien de 17 ans, qui joue actuellement pour Coritiba au Brésil, a donné son accord pour un contrat de 5 ans», indique le communiqué de la formation anglaise. Champion du monde U17, Couto est promis à un très bel avenir. !

Milan AC

Du rififi autour de la venue de Ralf Rangnick

Proche de s’engager avec l’AC Milan en vue de la saison prochaine, le technicien allemand Ralf Rangnick (61 ans) n’a pas encore signé avec la formation italienne et gravite toujours au sein du groupe Red Bull. L’ancien coach du RB Leipzig a entamé des discussions avec le directeur général du club italien, Ivan Gazidis. Cependant comme l’explique Sport Bild, cette initiative a provoqué des remous au sein du Diavolo. Le média allemand précise que Ralf Rangnick ne devrait pas venir seul et cela menacerait les directeurs sportifs Zvonimir Boban et Paolo Maldini. Ce dernier s’est d’ailleurs distingué par une sortie où il a critiqué le fait de ne pas avoir été mis au courant de cette démarche : «c’était irrespectueux et pas élégant. Ce n’est pas dans le style milanais. Pour le bien de l’AC Milan, il faut qu’une rencontre avec les propriétaires milanais ait lieu dans les meilleurs délais.» Une sortie médiatique qui devrait, selon Sky Italie, valoir à Boban et Maldini d’être évincés prochainement. La venue de Ralf Rangnick est souhaitée avec fermeté par le propriétaire de l’AC Milan Paul Singer qui gère le fonds Elliott.