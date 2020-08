«Je me vois plus partir que rester.» Voilà la phrase que Lionel Messi aurait lâché, en substance, à Ronald Koeman au cours de leur première rencontre jeudi dernier. Dévoilée par la radio

RAC-1, cette phrase colle à ce qu'avait assuré le journaliste brésilien Marcelo Bechler après la déroute du FC Barcelone contre le Bayern Munich (8-2). L'Argentin aurait décidé de partir dès cet été, lassé par les atermoiements de son club de toujours. Cependant, tout n'est pas encore perdu pour le Barça. Le quotidien Sport revient plus en détails sur les conditions de la réunion entre le nouvel entraîneur Ronald Koeman et le numéro 10 argentin. Première remarque, Koeman a saisi l'importance du dossier et a sollicité un entretien avec la Pulga moins de 24 heures après son arrivée. Un bon point pour le Néerlandais. Surtout, Lionel Messi, qui était en vacances dans les Pyrénées catalanes, n'a pas hésité à les interrompre et à prendre sa voiture pour rejoindre Koeman. Un autre bon signe.

L'implication de Messi prouve qu'il n'a pas forcément encore tranché. Surtout, il sait que son contrat s'achève en 2021 et que sa clause libératoire de 700 millions d'euros est un frein considérable à son départ. Entre avoir envie de partir et forcer un départ, il y a un gouffre. Comme le rapporte Sport, l'échange entre Koeman et Messi a été positif. Le Néerlandais âgé de 57 ans a prêté une oreille attentive à la frustration de l'Argentin et a tenté de le convaincre que les choses allaient changer. À peine arrivé, Koeman ne représente pas ce que Messi ne supporte plus au Barça, à savoir la direction actuelle. Des progrès ont donc eu lieu et d'autres réunions sont à prévoir pour freiner les ardeurs de départ du meilleur joueur du monde. Reste quand même à savoir si les décisions prises sur le mercato, avec l'envie de se débarrasser de joueurs proches de Messi comme Piqué, Alba, Busquets et Suarez, ne vont pas définitivement braquer la star argentine.