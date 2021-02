Si le légendaire Xavi est le joueur le plus capé de l'histoire du FC Barcelone, toutes compétitions confondues, avec 767 matchs, ce record ne devrait pas tarder à tomber dans l'escarcelle de Lionel Messi qui en compte 759 avec sa présence contre Alavés, samedi soir. Mais face à Alavés, Messi a égalé un autre record appartenant à Xavi: celui du nombre de matchs disputés en Liga sous le maillot du Barça: 505! Et dès la prochaine journée, s'il joue contre Cadix, Messi en deviendra l'unique détenteur avec 506 rencontres! Pour la petite histoire, Lionel Messi a fait sa première apparition en Liga le 16 octobre 2004, lors d'un derby contre l'Espanyol Barcelone. À la 82e minute, Léo Messi, alors âgé de 17 ans, 3 mois et 22 jours, avait remplacé Deco. A noter que le record de présence en Liga appartient au gardien Andoni Zubizarreta (622 matchs avec l'Athletic Bilbao, le Barça et Valence) tandis que Raul détient celui de la Liga pour un seul club: 550 rencontres avec le Real Madrid. Si le record de Zubizarreta semble inatteignable pour Messi, celui de Raul sera plus facile à dépasser à condition de rester au Barça encore quelques saisons.