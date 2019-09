Quintuple Ballon d’or et maître à jouer du FC Barcelone, Lionel Messi n’a toujours pas fait la moindre apparition sur les pelouses de Liga en ce début de saison, l’Argentin, conscient de son importance chez les Catalans, ne souhaitant pas précipiter son retour. En l’absence de celui qui a disputé pas moins de neuf rencontres de Copa America cet été, c’est le Français Antoine Griezmann, recrue phare de l’intersaison, qui est chargé d’animer l’attaque des Champions d’Espagne. Et force est de constater que l’ancien de l’Atlético de Madrid pourrait avoir à le faire plus longtemps que prévu, puisque le retour à la compétition de Lionel Messi se fait toujours attendre. En effet, alors qu’une éventuelle participation à la rencontre face au FC Valence hier soir était espérée, l’Argentin ne figure pas dans le groupe convoqué par Ernesto Valverde. Toujours touché à la cuisse, Lionel Messi a pris donc place dans les tribunes du Camp Nou. Dans le but de se préserver pour la rencontre de Ligue des Champions prévue mardi face au Borussia Dortmund ? Pas vraiment, à en croire les récentes déclarations de son entraîneur. « Je ne suis pas médecin. Il est sur le chemin du retour. Je ne peux pas vous donner de date précise, mais ce sera difficile pour mardi (contre Dortmund). [...] C’est un joueur clé, je ne peux pas le nier », a ainsi confié le technicien en conférence de presse ce vendredi. En plus de l’absence de Lionel Messi, le FC Barcelone devra composer avec les blessures des Français Ousmane Dembélé et Samuel Umtiti. Le dernier cité, ayant été victime d’une fissure d’un métatarse, devrait rester éloigné des terrains pendant environ un mois et demi.