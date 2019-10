Si Lionel Messi est encore engagé avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2021, la question de son avenir est déjà sur toutes les bouches du côté de la Catalogne. A l’occasion d’un entretien accordé TyC Sport, Messi a tenu à calmer le jeu et a assuré qu’il n’envisageait pas de quitter le FC Barcelone à l’heure actuelle. « Je ne veux pas partir d’ici, je n’ai pas l’idée de quitter Barcelone. J’ai le rêve de jouer au Newell’s en Argentine, mais je ne sais pas si c’est possible. J’ai une famille et elle passe avant mes désirs. Nous verrons. (…) J’ai trois enfants, je vis dans un endroit qui qui m’a tout donné et Dieu merci je suis tranquille et je peux donner un avenir spectaculaire à mes enfants. J’y pense beaucoup plus qu’au désir de jouer en Argentine, qui est toujours présent. Il faut convaincre la famille et les enfants, Thiago est grand et a ses amis, quand je fais croire qu’on va partir et il n’aime pas ça, et quand on va en Argentine pour un mois, il veut rentrer », a déclaré Lionel Messi dans des propos rapportés par AS.