C’est une information qui a suscité une grosse inquiétude du côté du FC Barcelone. Lionel Messi pourrait quitter librement le club catalan à l’issue de la saison grâce à une clause exceptionnelle insérée dans ce contrat expirant en juin 2021. Et à une année de la fin de son bail, les dirigeants catalans se sont donné un grand défi. Ils souhaiteraient prolonger Lionel Messi à vie. Un bail à durée indéterminée assortie d’un juteux salaire. L’objectif de cette manoeuvre est clair : permettre à la Pulga de terminer sa carrière sous le maillot catalan. Mais le capitaine du Barça a lâché une réponse négative à son président Josep Bartomeu et son staff. Malgré ses liens forts avec le club blaugrana, le quintuple Ballon d’or ne souhaite en aucun cas prolonger à vie avec le Barça. «Il est vrai que le FC Barcelone m’a proposé un contrat pour la vie, mais moi je leur ai dit que je ne veux pas me sentir retenu par un contrat. Je veux rester ici pour jouer, et continuer de me battre pour un objectif»,

a-t-il déclaré lors d’une interview accordée à Metro 95.1. De quoi donner un peu plus de poids à un éventuel départ de la Pulga à l’issue de son bail.