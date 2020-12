Après la victoire de la Juventus Turin face au FC Barcelone (3-0) ce mardi en Ligue des Champions, l'attaquant turinois Cristiano Ronaldo (35 ans, 4 matchs et 4 buts en LdC cette saison) n'a pas boudé son plaisir. Le Portugais a aussi eu une belle pensée pour Lionel Messi (33 ans, 4 matchs et 3 buts en LdC cette saison), son éternel concurrent. «J'ai toujours eu une relation cordiale avec Leo, on a partagé 12 ou 13 ans de remises de prix. Je ne l'ai jamais vu comme un adversaire, je me suis toujours bien comporté avec lui. On sait que, dans le football, on aime chercher une rivalité pour le spectacle», a expliqué le quintuple Ballon d'or, interrogé par la chaîne Movistar +. Inutile de préciser que l'Argentin appréciera.