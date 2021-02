Après avoir tenté sa chance l'été dernier, après le burofax envoyé par Lionel Messi (33 ans) à la direction du FC Barcelone, le Paris SG compte remettre ça cette année. Il ne s'en cache pas. Neymar d'abord, puis le directeur sportif Leonardo et le technicien Mauricio Pochettino avant Leandro Paredes et dernièrement Angel Di Maria et Marco Verratti, tous ont évoqué publiquement la possibilité de voir la Pulga débarquer dans la capitale. Beaucoup de bruit donc et autant de répercussions en Espagne, où Ronald Koeman, coach du FC Barcelone, s'est plaint de manoeuvres de déstabilisation à quelques jours du 8e de finale aller de Ligue des Champions entre les deux écuries. Et le principal intéressé, qu'en dit-il? Si, selon France Football, l'Argentin n'est pas indifférent au projet parisien, il juge sa cour un peu trop appuyée. ESPN explique en effet que le battage médiatique sur le sujet commence à déplaire au natif de Rosario, sous contrat jusqu'en juin 2021. Le PSG est en train de commettre une erreur sur la stratégie utilisée, explique une source proche du dossier à la publication avant de poursuivre. «Leo n'aime pas tout ce bruit dans les médias et encore moins les commentaires qu'il génère». La star albiceleste demande simplement du temps pour se décider, attendant notamment de savoir qui sera le nouveau président de l'écurie blaugrana, quel sera son projet et quelle y sera sa place. Tapi dans l'ombre, un concurrent du PSG, Manchester City, fait beaucoup moins de bruit, mais reste à l'affût, toujours très attentif à la situation et à l'évolution du dossier. Le feuilleton Messi est bien parti pour durer.