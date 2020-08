Le FC Barcelone traverse une véritable crise après la perte de la Liga face au Real Madrid puis la déroute contre le Bayern Munich (2-8) en quarts de finale de la Ligue des Champions. Mécontent de cette situation, Lionel Messi menace de claquer la porte. Cette semaine, l'Argentin a ainsi rencontré le nouveau coach des Blaugrana Ronald Koeman pour lui confirmer son envie de mettre les voiles sur ce mercato d'été. Et le joueur de 33 ans a été encore plus agacé après cette réunion. En effet, d'après les informations du média argentin Clarin ce dimanche, l'attaquant du Barça se montre tout simplement furieux des fuites dans la presse après cet entretien avec le technicien néerlandais. En réalité, Messi n'a pas apprécié de voir que la radio catalane RAC-1, qui soutient la direction actuelle, était au courant du contenu de ce rendez-vous. Déjà remonté contre les dirigeants du vice-champion d'Espagne, le natif de Rosario a ainsi l'impression que le club tente de lui mettre la pression en essayant d'utiliser les médias et les socios. Car actuellement, Messi, en forçant son départ, donnerait l'impression d'être un capitaine qui abandonne son navire à la dérive... D'ailleurs, le média Clarin se montre clair: un départ de l'international albiceleste du Barça cet été reste peu probable. Tout d'abord, sur le plan financier, les clubs capables de le recruter, après cette crise sanitaire liée au coronavirus, sont très peu nombreux. Puis la formation espagnole a toujours la main sur ce dossier avec un contrat jusqu'en juin 2021 pour Messi. Par contre, pour l'été prochain, le Barça peut sérieusement trembler si la situation ne s'arrange pas.