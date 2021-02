Et si, finalement, Lionel Messi décidait de rester au FC Barcelone? A l'approche de la fin de son contrat, l'attaquant du Barça ne serait plus aussi déterminé à partir. Des sources du club catalan consultées par Marca sentiraient un joueur plus réceptif au discours de ses dirigeants. Et de leur côté, les membres de son entourage ne seraient plus aussi certains de son départ. Pas encore de quoi soulager les supporters blaugrana puisque «La Pulga» attend toujours de connaître le projet sportif du futur président afin de prendre sa décision en fin de saison. En tout cas, le suspense serait relancé.