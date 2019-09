Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2021, Lionel Messi (32 ans) peut partir gratuitement l’été prochain. El Pais révèle que lors de sa dernière prolongation en 2017, l’attaquant argentin avait négocié une clause lui permettant de quitter le club de façon anticipée et libre après avoir fêté son 32e anniversaire. D’après Mundo Deportivo, cette clause ne serait valable que si La Pulga souhaite rejoindre un club d’un championnat mineur. De son côté, la Cadena Ser assure que Messi peut partir n’importe où, à condition de communiquer sa décision avant le mois de mai. « Je savais déjà que Messi pouvait partir gratuitement à la fin de chaque saison. Nous connaissons l’engagement de Leo au Barça et cela ne m’inquiète pas du tout. Il a gagné la possibilité de décider de son avenir », a confirmé le défenseur barcelonais Gerard Piqué à El Larguero. Au sein du club catalan, personne ne craint un départ de Messi dès l’été prochain. Il paraît effectivement difficile d’imaginer l’Argentin s’en aller tant qu’il se considérera toujours capable d’évoluer au haut niveau. Si départ il doit y avoir un jour, un retour en Argentine et aux Newell’s Old Boys est l’hypothèse la plus envisageable.