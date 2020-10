L'accalmie risque d'être de courte durée à Barcelone. Une nouvelle tempête guette en effet le Barça. Conséquence de la motion de censure qui devrait être soumise au vote des socios et, si elle est adoptée, entraînera le départ précipité de Josep Maria Bartomeu. Le président barcelonais semble d'autant plus menacé que le bilan des derniers mois ne plaide pas en sa faveur. Et pas seulement sur le plan sportif. L'année 2020, marquée par la perte du titre de champion d'Espagne et l'humiliation subie face au Bayern Munich en 8es de finale de la Ligue des champions, a été pour le moins également agitée en coulisses. Avec comme point d'orgue, fin août, la décision de Lionel Messi de quitter le Barça après 20 longues années passées en Catalogne. Une envie d'ailleurs essentiellement motivée par les soubresauts qui secouent les Blaugrana depuis de longs mois. Mais l'arrivée de Ronald Koeman à la tête de l'équipe, ainsi que les premiers échanges qu'il avait eus avec le technicien néerlandais n'avaient fait que le conforter dans sa décision. Après s'être heurté à l'intransigeance de Josep Maria Bartomeu, qui ne voulait pas rester dans l'histoire du Barça comme le président qui a laissé partir l'icône argentine, Lionel Messi a néanmoins dû se résoudre à rester à Barcelone et sa relation avec Ronald Koeman est depuis scrutée sous toutes les coutures.

Les deux hommes semblent être repartis du bon pied, une rencontre, début septembre, ayant permis de dissiper les malentendus et à en croire Sport, le n°10 barcelonais vanterait même ses mérites auprès de ses coéquipiers, leur assurant que le technicien néerlandais partageait les mêmes conceptions de jeu que lui.