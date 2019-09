Lionel Messi (32 ans) pourrait faire un crochet par la MLS, avant de rentrer en Argentine. Selon les éléments obtenus par le Mundo Deportivo, le quintuple Ballon d’or envisage de jouer en Amérique du Nord, avant de retrouver le championnat argentin avec les Newell’s Old Boys. Une information qui ne devrait pas rassurer les dirigeants du FC Barcelone, lesquels souhaitent le voir rester le plus longtemps possible. Pour rappel, Messi en est à 419 buts et 174 passes décisives en 452 rencontres de Liga, sous la tunique blaugrana.