Le feuilleton Lionel Messi n'en finit plus de faire parler. En effet, l'Argentin est en fin de contrat avec le FC Barcelone et le grand danger est de le voir partir librement à l'issue de la saison. Pour le club catalan, la grande priorité est donc de convaincre La Pulga de parapher un nouveau contrat. Une mission qui sera confiée au futur président du Barça, élu dans quelques semaines. Candidat à la présidence, Joan Laporta multiplie d'ailleurs les sorties concernant l'avenir de Lionel Messi, faisant d'ailleurs une grande révélation à ce sujet. D'ici peu, Joan Laporta pourrait donc devoir négocier avec Lionel Messi pour le faire rester au FC Barcelone. Et du côté du candidat à la présidence, la confiance est présente. En effet, rapporté par Goal, Laporta a confié: «Je le vois chaque fois encore plus content. Il est en train de profiter. Il veut rester et je sais qu'il fera tout son possible pour rester.»