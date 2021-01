Voulant profiter de la période exceptionnelle des transferts, ouverte le 25 janvier dernier pour s'achever aujourd'hui, la direction de l'USM Alger misait sur le retour de son ancien attaquant, Abderrahmane Meziane. Ce dernier, qui porte les couleurs de l'ES Tunis, devait être la seule recrue des Usmistes durant cette période, après l'accord qui a eu lieu entre le directeur sportif des Algérois, Antar Yahia, et son homologue des Sang et Or, Aymen Bennour. Les deux hommes se sont entendus sur tous les points liés à cette transaction, qui devait être faite à titre de prêt. Les Rouge et Noir ont même accompli les procédures administratives qui permettraient au joueur de 26 ans de rentrer au pays. Finalement, cette piste est tombée à l'eau. En effet, les supporters espérantistes ont exercé une forte pression sur leurs dirigeants pour ne pas libérer le joueur, en lançant un hashtag sur Twitter «#Laissez Meziane». Une campagne qui finit par avoir un franc succès. Preuve en est, Bennour est revenu sur sa décision de céder Meziane en ne répondant désormais plus aux appels de Antar Yahia. Et cette campagne des supporters de l'EST n'est pas fortuite, puisque après un début de saison difficile, Meziane, qui a joué à l'USMA (2014-2015 et 2016-2019), a retrouvé la plénitude de ses moyens pour devenir un titulaire indiscutable sur l'échiquier de son entraîneur. Au train où vont les choses, donc, l'USMA enregistrera un mercato à blanc, en attendant l'ouverture de la période hivernale des transferts, à la fin de la phase aller du championnat. Par ailleurs, et à en croire des sources, les Rouge et Noir étudient sérieusement la piste d'une éventuelle séparation avec le chevronné gardien de but, Mohamed Lamine Zemmamouche. Blessé et non encore utilisé, celui-ci se trouve sur un siège éjectable, d'autant plus que Antar Yahia est en contact avec Mustapha Zeghba, qui a résilié son contrat avec les Saoudiens de Damac FC. «Zemmam» devrait connaître, ainsi, le même sort que celui de l'attaquant Oussama Abdeldjalil, qui a apposé sa signature sur la résiliation à l'amiable de son contrat la semaine passée. Par ailleurs, le «big» derby algérois dans le cadre de la 12e journée du championnat de Ligue 1 a été programmé pour le dimanche

7 février. La Ligue de football professionnel a annoncé sur son site Web que le coup d'envoi de cette affiche sera donné à partir de 17h, au stade Omar-Hamadi de Bologhine.