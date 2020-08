Face au Stade tunisien, samedi, pour le compte de la 21e journée du championnat tunisien, l'attaquant algérien, Abderrahmane Meziane, a ouvert le score pour les siens et marqué son premier but avec sa nouvelle équipe, victorieuse (2-1). Dès la 2', l'ex-usmiste reçoit le ballon du côté droit, aux abords de la surface de réparation, il élimine un défenseur et se présente seul face au portier adverse et remporte son duel. L'ES Tunis a remporté cette partie ce qui lui a permis de consolider sa place de leader après 21 journées disputées. Pour cette rencontre, l'entraîneur Mouine Chaâbani a aligné dans son onze de départ quatre Algériens, à savoir Bedrane, Chetti, Benguit et Meziane.