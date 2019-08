Confronté à la blessure d’Alisson Becker et aux difficultés de son remplaçant Adrian, auteur d’une énorme boulette contre Southampton, Liverpool pourrait rapidement engager un nouveau gardien de but. Non conservé par Tottenham cet été et libre de tout contrat, Michel Vorm serait une option envisagée par les Reds, une information confirmée par John Achterberg, l’entraîneur des portiers du club anglais. L’ex-international néerlandais (35 ans) a évolué durant trois saisons à Swansea avant de rejoindre les Spurs en 2014. Il sera sans doute titulaire s’il débarque du côté d’Anfield, en attendant le retour du Brésilien.