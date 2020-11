La décision de l'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, de ne pas aligner Riyad Mahrez contre Liverpool (1-1), dimanche dernier, n'a certainement pas plu à certains observateurs du football anglais. Parmi eux, Mido, ancien international égyptien. Devenu présentateur de télévision, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille a été critique à l'endroit du technicien espagnol, dont l'équipe a évolué dimanche dernier contre les Reds, sans l'ailier algérien. «Manchester City était meilleur et a créé plus de chances, mais je ne comprends pas pourquoi Riyad Mahrez n'a pas joué», a-t-il écrit sur son compte Twitter après la rencontre qui s'est achevée par un nul (1-1). «Mahrez est meilleur que Bernardo Silva à ce poste, il se crée des chances et cause des problèmes à toute la défense», a ajouté Mido, qui ne comprend pas pourquoi le Portugais est entré en jeu alors que Mahrez est loin du terrain. Depuis le début de la saison, Riyad Mahrez bénéficiait pourtant de la confiance de Guardiola. Voilà qui explique pourquoi beaucoup n'ont pas compris le choix opéré par l'entraîneur espagnol de le faire sortir de ses plans dans ce choc face au champion sortant. Une rencontre pourtant importante pour les Citizens qui pointent à une inquiétante 12e place après 8 journées de Premier League.