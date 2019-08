Longtemps présenté dans les petits papiers de la Juventus Turin et du Paris Saint-Germain, le milieu de terrain de la Lazio Rome Sergej Milinkovic-Savic (24 ans) a été surtout annoncé avec insistance à Manchester United cet été. Pour Sport Plus ce vendredi, l’international serbe a tenu à réaliser une mise au point. «Je n’ai jamais dit que je voulais quitter la Lazio. Je me sens bien ici. Je n’ai jamais parlé de Manchester United, ce ne sont que des rumeurs de médias. De nouveaux engagements m’attendent désormais à la Lazio», a assuré Milinkovic-Savic. Sur la fin de ce mercato estival, le jeune talent ne devrait donc pas quitter la Lazio. Rendez-vous l’été prochain pour un nouveau feuilleton avec les Red Devils ?