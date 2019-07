Longtemps annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain sur ce mercato d’été, le milieu de terrain de la Lazio Rome Sergej Milinkovic-Savic plaît également sérieusement à Manchester United. Et selon les informations du quotidien madrilène AS, les Red Devils se rapprochent d’un accord total pour recruter l’international serbe ! Pour faire céder la formation italienne, le club anglais aurait réalisé une offre de 75 millions d’euros, avec en plus des bonus. Bien évidemment, l’arrivée de Milinkovic-Savic pourrait ensuite débloquer le dossier Paul Pogba, retenu par MU malgré les intérêts du Real Madrid et de la Juventus Turin.