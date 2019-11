Les travaux d’une opération de mise à niveau du stade Chahid-Hamlaoui seront « prochainement » lancés, a-t-on appris auprès de la direction de la jeunesse et des sports (DJS). Inscrite dans le cadre des préparatifs pour l’organisation de la 7e édition du championnat d’Afrique des nations (CHAN) 2022 en Algérie, cette opération de rénovation et de réhabilitation de ce stade a été décidée par le ministère de tutelle, a déclaré à l’APS, le chef de service des infrastructures et des équipements, Fatima-Zohra Foura.

Ayant pour objectif l’homologation du stade Chahid-Hamlaoui pour le prochain CHAN, cette opération de mise à niveau, en cours d’étude, sera lancée en travaux après l’achèvement des démarches d’usage, a fait savoir la même responsable, soulignant que le coût de réalisation de ce projet est estimé à plus de 300 millions de dinars.

Les travaux de réhabilitation du stade du 17-Juin de Constantine qui seront réalisés en deux phases consisteront en l’entretien de la pelouse, la réhabilitation des entrées et de la billetterie l’aménagement d’un nouveau terrain réplique, le renforcement de l’éclairage, la pose des chaises dans les tribunes, la généralisation du système de la vidéosurveillance et le réaménagement des sanitaires, a précisé la même source. De son côté, le chef de service de l’éducation physique et sportive auprès de la DJS, Abdelhamid Houam, a la fait savoir qu’en plus de plusieurs stades nationaux, le stade Chahid-Hamlaoui a été retenu pour abriter les rencontres de la prochaine édition du CHAN, réservée aux joueurs évoluant dans les championnats locaux. Il a aussi assuré que l’organisation de cette compétition continentale permettra à l’Algérie de renouer avec les plus grands événements footballistiques africains, 28 ans après avoir organisé la CAN-1990 qu’elle avait remportée.