Mission accomplie pour le MC Oran. L'absence du chairman, Tayeb Mehiaoui, avec les rumeurs circulant en toute vitesse, notamment sur l'avènement de Nabil Neghiz à la barre technique et les salaires impayés n'ont pas affecté le coach Omar Belatoui pour aller de l'avant faisant preuve de ses choix en alignant, vendredi, une équipe qui gagne en affrontant l'US Biskra (6-0). D'autant plus que les Hamraoua ne se sont pas donné ce «droit» de faire fausse route, étant donné que l'enjeu est sérieux, les choses commencent à se dessiner notamment au niveau du classement. En effet, les Hamraoua, ayant vite fait d'oublier la débâcle qu'ils ont essuyée face à l'ES Sétif (1-4), se sont rattrapés en basculant toutes les donnes à leur profit en faisant trembler l'équipe de la capitale des Ziban. Cette victoire sert d'atout à Belatoui et ses poulains, ayant établi leur ordre, tout en prouvant qu'ils peuvent se rattraper tout en surmontant ces difficultés que traverse le club. Pour Belatoui, cette victoire vient à point nommé, ce dernier a été amplement critiqué pour ses choix tactiques, lors de la rencontre face à l'ESS. En se déchaînant, les poulains de Belatoui ont pu et su gérer toutes les séquences d'une rencontre qui a été sanctionnée par l'inscription du dernier but à la dernière minute. Autrement dit, Omar Belatoui a fait valoir le concept offensif, question de démontrer qu'il peut aisément faire la différence en affichant sa hargne, quant à la gagner, tout en dopant ses joueurs par sa philosophie. Le coach est connu pour sa sérénité et sa rigueur. Il ne rate aucune occasion de réitérer ses aptitudes. Dans le cas du MCO, cette mission lui a toujours été difficile vu le mal qui ronge la demeure. Ce mal se résume essentiellement par la multitude des problèmes financiers, en plus de l'indécision des dirigeants du club quant à maintenir en place le responsable technique. À cela s'ajoute la boulimie des supporters qui rouspètent au moindre trébuchement des Hamraoua. En somme, cette victoire ne change pas la donne. Belatoui est partant. Se sentant lâché par les dirigeants du club, il n'a pas réussi, cette fois-ci, à résister à la forte pression qui pèse sur lui malgré le fait que l'enfant terrible du MCO est connu pour sa forte personnalité en ne cédant pas aussi facilement. Comme à son accoutumée, il arrive par la grande porte et quitte la maison par la grande porte sans fracas. Tel est, grosso modo, la devise d'un entraîneur qui gère le petit centimètre du terrain et ne gère guère les humeurs du jour. Avant de quitter la barre technique, il a réparé les torts d'une situation ne lui appartenant pas en attendant que les dirigeants du club la redressent en réparant ce qui leur revenait de droit.





Résultats partils

USM Alger 0 - AS Aïn M'lila 1

USM Bel Abbès 0 - Paradou AC 0

MC Oran 6 - US Biskra 0

Reportées

MC Alger - ASO Chlef

JS Kabylie - CS Constantine

CR Belouizdad - WA Tlemcen

JS Saoura - ES Sétif