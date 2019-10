La sélection algérienne de futsal (messieurs) affrontera son homologue libyenne, aujourd’hui à 18h au Caire (Egypte), en match retour des qualifications de la CAN-2020), avec l’espoir d’arracher le ticket gagnant malgré un retard de trois buts. La mission des Verts s’annonce très difficile après la défaite (2-5) lors du match aller disputé samedi dernier à Alger. L’entraîneur de la sélection algérienne, Nordine Benamrouche, a estimé que « la qualification n’est pas encore perdue », assurant que son équipe « va jouer ses chances à fond » pour remonter ce retard de trois buts. De son côté, l’entraîneur libyen Abdelbasset Mohamed Naâs a indiqué que le score de la rencontre aller ne reflète par le niveau de l’équipe algérienne, soulignant qu’il faudra « rester vigilant » pour assurer la qualification. La mission de l’équipe algérienne s’annonce d’autant plus compliquée qu’il s’agit de sa première participation à une compétition africaine contre un adversaire habitué au tournoi continental depuis son lancement en 2000. Ce match-retour sera dirigé par un trio égyptien, sous la conduite de Hassan Ahmed Youssef, assisté de Tarek Samy El-Khataby et Mohamed Hassan Salama. La CAN de futsal est une épreuve quadriennale opposant les huit meilleures sélections du continent dans cette discipline. Depuis le lancement de cette épreuve, c’est l’Egypte qui s’est imposée comme le pays dominant, car toujours présente dans le duo de tête en cinq éditions. Les Pharaons ont, ainsi, conquis trois médailles d’or consécutives, dont deux devant leur public, en 1996 et 2000, ainsi que deux médailles d’argent, en 2008 et 2016. L’Egypte est d’ailleurs le seul pays comptant plus d’un sacre continental en football en salle. La CAN-2020, prévue au Maroc du 28 janvier au 9 février, est qualificative à la Coupe du monde 2020 de futsal, prévue en Lituanie du 12 septembre au 4 octobre. L’Afrique sera représentée par trois sélections.