20 jours après avoir été nommé, le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, a reçu, jeudi dernier, le président du Comité olympique algérien (COA), Mustapha Berraf, indique un communiqué du ministère. « L’audience a été l’occasion de procéder à un point de situation sur les préparatifs des échéances sportives régionales et internationales, au premier rang desquelles, les jeux Olympiques de Tokyo en 2020 et les jeux méditerranéens d‘Oran 2021 », lit-on dans un communiqué publié par la page officielle du MJS. « Par ailleurs, il a été convenu d’œuvrer au rassemblement de la famille sportive algérienne, à la faveur d’un climat de sérénité, d’apaisement et de confiance, dans la prééminence , en toutes circonstances de l’intérêt suprême et exclusif du sport et du pays », a conclu le communiqué. Cette rencontre du nouveau ministre avec le président du COA est intervenue deux jours avant la tenue de l’AGEx de l’instance olympique algérienne, prévue aujourd’hui. C’est à se demander si une nouvelle page sera ouverte entre les deux instances pour veiller à la promotion du sport national au-devant de la scène internationale. Il est utile de rappeler au passage que Berraf n’était pas en odeur de sainteté avec les deux anciens ministres, El Hadi Ould Ali et Raouf Salim Bernaoui. Ould Ali avait critiqué le COA, notamment au sujet de l’argent dépensé pour la préparation des athlètes aux derniers JO de Rio. La réponse a été faite par le COA, qui a dressé un tableau des dépenses réparti en trois parties (les dépenses effectuées lors de la préparation olympique pour Rio 2016 en Algérie, les dépenses effectuées à l’étranger et enfin les autres dépenses effectuées par le COA pour le compte du MJS non remboursé). Bernaoui a lui aussi ouvertement accusé le COA d’intervenir dans le choix des athlètes participants au derniers Jeux africains au Maroc. « Nous sommes intervenus en tant que ministère pour protéger les associations que sont les fédérations contre l’ingérence d’une autre association qu’est le comité olympique », avait ainsi affirmé le MJS.

La réponse du COA, et donc de Mustapha Berraf, ne s’est pas fait attendre : « Le COA n’a engagé aucun athlète aux 12es Jeux africains de Rabat 2019 de son propre chef. Le seul recours qui lui a été adressé et accepté est celui de l’athlète de Touggourt Arar Yousra, spécialiste du saut en hauteur qui a estimé qu’elle a été écartée de la sélection de façon discriminatoire. » D’autres critiques se sont abattues sur Berraf. Les dernières en date sont les sorties médiatiques de Nouria Benida Merrah, membre du Comité exécutif, et Salim Ilès, premier responsables du Comité d’organisation des Jeux méditerranéens d’Oran en 2021, qui ont critiqué la gestion du président du COA, alors qu’avant eux, il y a eu les 8 membres de cette instance olympique qui ont décidé de geler leurs activités, tout en dénonçant leur président. Ce dernier a répliqué par le biais d’un communiqué en indiquant : « à la lecture d’une information parue dans certains titres de la presse nationale et dans les réseaux sociaux qui porte sur un gel des activités de certains membres du Comité exécutif du comité olympique et sportif algérien (COA),le président informe l’opinion sportive qu’à ce jour aucun document n’a été réceptionné à nos bureaux et que le texte en question ne porte aucune signature. » Le COA avait précisé, par ailleurs, que « le gel des activités n’est pas prévu par les statuts et le règlement intérieur du COA, approuvés par la loi algérienne et que seule l’Assemblée générale est compétente pour traiter ce genre de questions. »

Le COA rappelait encore une fois que « des ingérences graves ont été constatées allant à l’encontre des dispositions de la charte olympique et la loi algérienne ». Ainsi, le COA a annoncé, il y a une douzaine de jours que son AGEx est programmée pour aujourd’hui à 9h au niveau de son siège à Ben Aknoun (Alger). Ladite instance a précisé que cette assemblée sera consacrée à l’élection partielle pour le remplacement de cinq membres du CE, sans pour autant en préciser l’identité et les griefs retenus contre ces cinq membres exclus du COA. Aujourd’hui donc, les membres du COA doivent se réunir en AG extraordinaire pour le remplacement de 5 membres suspendus par le président du COA. Et il faudrait certainement s’attendre à des réactions des concernés par la suspension à l’issue de cette AG extraordinaire.