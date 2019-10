Le derby de la Soummam entre le MO Béjaia et la JSM Béjaia, qui devait se jouer samedi au stade de l’Unité maghrébine, dans le cadre de la 8e journée du championnat de Ligue 2 de football, a été reporté à une date ultérieure, a annoncé la Ligue de football professionnel (LFP) jeudi soir sur son site officiel.

L’instance dirigeante de la compétition a justifié ce report pour des « raisons de sécurité liées à l’ordre public ».

Cette 8e journée sera marquée par l’affiche entre l’Olympique Médéa et le RC Relizane, respectivement deuxième et troisième au classement, alors que le leader le WA Tlemcen effectuera un déplacement indécis chez le RC Arbaâ.

Programme

O Médéa -

RC Relizane (15h)

RC Arbâa -

WA Tlemcen (15h)

USM Harrach -

ASM Oran (15h)

JSM Skikda -

MC Saïda (15h)

USM Annaba -

A Bou Sâada (16h)

AS Khroub -

OM Arzew (18h)

DRB Tadjenanet –

MCE Eulma (18h)

MO Béjaïa -

JSM Béjaïa (reportée)