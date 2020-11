Mobilis sponsor officiel et partenaire exclusif pour la sixième fois consécutive de la 13e édition de la supercoupe d'Algérie de football, prévue à huis clos, le samedi 21 novembre à 20h30, au stade olympique du 5-juillet, Alger. Mobilis, accompagne ce prestigieux évènement et sera aux côtés des clubs champions, qui disputeront ce match d'excellence. Une affiche qui oppose annuellement les vainqueurs du championnat et de la coupe d'Algérie. Le trophée de la Supercoupe d'Algérie de football, mettra aux prises cette année, l'Union sportive Médinat d'Alger (USMA), champion d'Algérie 2018-2019 et le Chabab Riadhi de Belouizdad (CRB), vainqueur de la coupe d'Algérie 2019. Mobilis, acteur majeur dans le soutien du sport en Algérie, réitère son engagement à soutenir les grands évènements sportifs qui permettent à tous les Algériens de vivre la passion du sport.

Mobilis souhaite bonne chance aux deux équipes.

Mobilis premier partenaire du sport en Algérie.