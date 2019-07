Avec Zinedine Zidane qui rêve de s’attacher les services de Paul Pogba, un cadre pourrait quitter le Real Madrid au cours de ce mercato estival. Il s’agit de Luka Modric, qui a remporté le Ballon d’or à 33 ans, en décembre dernier.

L’été dernier déjà, le Croate était courtisé par l’Inter, mais le volet économique de ce dossier avait rapidement clos les débats. Désormais, c’est un autre club italien qui pourrait se casser les dents sur le milieu madrilène.

Zvonimir Boban, directeur sportif du Milan AC et compatriote de Luka Modric, souhaiterait l’attirer au Real Madrid. D’après les informations de Sport Mediaset, cette affaire s’avère être très compliquée pour le club lombard, qui ne peut pas supporter le salaire de 12 millions d’euros par an que gagne actuellement le joueur. Le salaire maximum que les Rossoneri peuvent actuellement offrir au milieu du Real Madrid est de 2,5 millions d’euros et pour le moment, le Croate n’a envoyé aucun signal qui peut laisser penser qu’il est ouvert à faire un effort sur le plan salarial.