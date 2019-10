Clairement pas dans les plans de Zinedine Zidane, Gareth Bale était à deux doigts de rejoindre la Chine cet été. Une affaire qui a finalement capoté au dernier moment, obligeant le Gallois à revenir chez les Merengue. Et si l’attaquant de 30 ans a du temps de jeu à se mettre sous la dent, sa situation le ferait tout de même réfléchir. Dernièrement, As expliquait ainsi que Bale avait choisi de quitter le Real Madrid. Loin du Real Madrid, Gareth Bale pourrait alors retrouver le sourire. Mais ce scénario n’est pas du goût de Luka Modric. En effet, en marge de la rencontre entre la Croatie et le pays de Galles, le milieu de terrain madrilène a pris position pour l’avenir de son coéquipier. Rapporté par The Sun, Modric a ainsi assuré : « C’est un joueur exceptionnel et très important pour l’équipe. Il le montre cette saison. J’espère qu’il va rester cette saison et les prochaines aussi. »