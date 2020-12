Luka Modric a conclu un accord de principe pour prolonger son contrat au Real Madrid au-delà de son expiration actuelle de juin 2021, selon les informations de Marca. L'international croate renouvellera son contrat pour une autre année - jusqu'au 30 juin 2022 - à l'Estadio Santiago Bernabeu. Lorsque ce contrat prolongé expirera à la fin de la saison prochaine, le milieu de terrain aura terminé une décennie en tant que joueur du Real Madrid après avoir rejoint le club merengue depuis Tottenham en 2012. Au cours de ses 8 ans et demi dans la capitale espagnole, Modric a remporté 4 titres de Ligue des Champions et deux titres de Liga Santander, entre autres trophées, ainsi que le Ballon d'or au niveau individuel en 2018. Les performances de Modric ces derniers mois, ainsi que le leadership et l'expérience qu'il apporte à l'équipe, ont convaincu le club de le garder plus longtemps. Encore ces dernières semaines, le joueur de 35 ans a aligné performance sur performance au centre du prêt pour les Merengue, réaffirmant sa valeur à Zinedine Zidane. La presse espagnole avait précédemment rapporté que Modric était prêt à accepter une réduction de salaire pour rester au Real Madrid. Son nouveau contrat ne sera d'ailleurs pas aussi bien payé que l'actuel. Au cours des derniers mois, le Croate a reçu un certain nombre d'offres d'autres clubs, y compris des offres lucratives du Qatar, ainsi que de MLS. Cependant, l'intention de Modric a toujours été de rester au Real Madrid. Il est actuellement le joueur le plus âgé de l'équipe première, mais ses performances sont parmi les meilleures. En outre, il y a la valeur de jouer au football au plus haut niveau pour pouvoir être en forme pour les grands tournois internationaux avec la sélection croate. L'Euro 2020 devait être le dernier grand tournoi du vétéran avec la Croatie, mais son report à 2021 et la proximité avec la Coupe du monde 2022 suggèrent un destin différent. Celui qui a mené sa sélection jusqu'en finale de Coupe du monde 2018, a participé cette saison à l'intégralité ou presque des matchs de Liga (14 rencontres disputées sur 15).