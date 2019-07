L’entraîneur suisso-tunisien, Moez Bouakaz, finaliste de la coupe d’Algérie avec la JSM Béjaïa, a signé mardi un contrat d’une saison avec la JS Saoura. La cérémonie de signature du nouvel entraîneur du club de la Saoura, en remplacement de Karim Zaoui qui a rejoint le nouveau promu NC Magra, s’est déroulée au siège du club à Béchar, en présence des dirigeants de cette formation du Sud et de supporters. « Ma tâche sera de contribuer à donner un nouvel élan à cette grande équipe qui joue un beau football », a-t-il déclaré à l’issue de la cérémonie. La JSS, qui a repris les entraînements lundi dans la soirée au stade du

20-Août-1955 à Béchar en présence du public, s’est renforcée par le recrutement de nouveaux joueurs qui ont signé des contrats de deux saisons chacun. Il s’agit du gardien de but Zakaria Saïdi (ex-Olympique Médéa), de l’attaquant Toumi Seif-Ezzine (ex-MC Oran), du défenseur Medahi Oussama (ex-Paradou AC), de l’attaquant Billal El-Maâmouri (ex-ES Ben-Aknoun), du milieu défensif Smahi Khalil (ex-ASO Chlef) et de Belaïdi Hamidi (ex-MC Saïda), sans oublier le retour du milieu Kaddour Beldjillali (ex-CS Constantine).