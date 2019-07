L’athlète algérien, Mohamed Belbachir, a remporté la médaille d’or de l’épreuve du 800m, des Jeux mondiaux universitaires, qui ont pris fin, hier, à Naples en Italie, avec les finales du water-polo et la cérémonie de clôture, après 10 jours de compétitions auxquelles avaient pris part plus d’une quarantaine de pays dans 15 disciplines. Lors de la finale du 800m, Belbachir a franchi la ligne d’arrivée en 1:47.42, devançant, le Marocain Moad Zahafi (1:47.64) et le Tchèque Lukas Hodbod (1:47.97). Déjà lors de sa demi-finale, Belbachir s’était distingué en remportant la première place de sa 3e série, en 1:47.86, devant Filip Snejdr (Tchéquie) 1:48.11 (les seuls qualifiés de la série). Il est à rappeler que lors des 29es Jeux mondiaux universitaires à Taipei en 2017, Mohamed Belbachir avait remporté la médaille d’argent du 800m. Grâce à cette consécration en vermeil, l’Algérie a pris la 40e place au tableau final des médailles aux côtés de la Bulgarie, les Philippines et la Suède. De son côté, Oussama Cherrad n’a pas pu se qualifier pour la finale, après s’être contenté d’une 3e place dans la première série qualificative, avec un chrono à 1:49.76, derrière l’Italien Enrico Riccobon (1:49.54) et le Tchèque Hodbod (1:49.76). Seuls les deux premiers de chaque série se sont assuré une place en finale. Pour sa part, l’Algérien El Hocine Zourkane a été disqualifié par le comité des jury en finale du 5000m, après avoir franchi la ligne d’arrivée en 3e position en 14:03.64, synonyme d’une médaille de bronze. Selon des échos émanant de Naples, le coureur algérien aurait trébuché au 1600m, après avoir perdu son équilibre posant un pied sur la pelouse, avant de revenir dans la course. Une requête aurait été déposée auprès de l’IAAF, par les responsables de la délégation algérienne présente sur place. Le podium de l’épreuve du 5000m est revenu au Suisse Jonas Raess 14:03.10, devant le Français Yann Schrub 14:03.24 et le Belge Robin Hendrix (14:04.06). L’Algérie a pris part aux 30es Jeux mondiaux universitaires en athlétisme, judo et taekwondo. Le rendez-vous de Naples a sacré le Japon avec un total de 82 médailles dont 33 or, devant la Russie avec le même total dont 22 or et 24 argent, et la Chine avec 43 au total dont 22 or et 13 argent, alors que 57 nations ont pu inscrire leurs noms au tableau final des médailles.