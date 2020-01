L’ancien capitaine du CR Belouizdad et défenseur des années 70-80, Mohamed Dahmani, est décédé jeudi à Alger, des suites d’une longue maladie. Ancien international algérien, le défunt a porté les couleurs du Chabab, avec lequel il a remporté le trophée de coupe d’Algérie 1978 ainsi que celles de l’Equipe nationale. Il a été inhumé hier au cimetière d’Al Alia. En cette douloureuse circonstance, la rédaction sportive de L’Expression se joint à le peine de la famille du défunt et l’assure de sa profonde sympathie.

à Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.