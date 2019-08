Le défenseur international algérien de SPAL (Série A italienne), Mohamed Farès, victime d’une rupture du ligament antérieur du genou gauche, a été opéré avec succès, a indiqué l’intéressé hier sur son compte officiel Instragram. « Opération réussie, prêt à travailler pour revenir plus fort qu’avant », a-t-il affirmé. Incorporé à la 77’ lors du match amical disputé face à Cesena jeudi 8 août (3-2), Mohamed Farès a quitté la pelouse quelques minutes plus tard, après avoir ressenti des douleurs au niveau de son genou. La période de son indisponibilité pourrait s’étaler jusqu’à 6 mois. Le joueur, qui bénéficiait d’un bon de sortie, était en négociations avancées avec l’Inter Milan. Le joueur, âgé de 23 ans, figurait parmi les 23 joueurs de l’équipe nationale, retenus pour la dernière CAN-2019 remportée par les Verts en égypte. Il n’a été titularisé qu’une seule fois dans le tournoi, lors du match face la Tanzanie (3-0), dans le cadre de la 3e et dernière journée de la phase de poules.