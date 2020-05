Beaucoup d'encre a coulé sur la démission du président du Comité olympique algérien, Mustapha Berraf en février dernier. Et ce n'est que près de trois mois plus tard que le Bureau exécutif du COA a annoncé, mardi dernier, avoir entériné cette démission et désigné son premier vice-président, Mohamed Meridja, à la tête de l'instance à titre intérimaire. Il est vrai que depuis ces dernières années, Berraf est constamment critiqué pour sa gestion, ce qui, avec le temps, a eu raison de lui, le poussant à quitter son poste. Il avait annoncé le 25 février dernier, lors d'une réunion du Bureau exécutif, sa démission, arguant cela par le fait qu'il est devenu «fatigué» face aux «attaques répétées» «dont il fait l'objet «lui et sa famille». Mais les membres du Comité exécutif, dans un communiqué non signé mais avec l'en-tête du COA, ont rejeté à «l'unanimité cette décision» et «demandé au président de continuer sa mission, afin de ne point perturber la bonne marche de l'instance nationale olympique et la préparation des athlètes aux jeux Olympiques 2020». «Ma décision a été notifiée au Comité exécutif, la réunion était officielle, pas informelle. Elle a été consignée dans le PV. Cette démission sera présentée devant les membres de l'assemblée générale, dont la réunion sera arrêtée par le président intérimaire Hammad», a indiqué le président démissionnaire. Chose très importante, selon Berraf, «le 1er vice-président Meridja, à la tête de la Commission éducation à la Fédération internationale de judo, est en mission et ne peut pas assurer la présidence du COA. C'est pour cette raison que Hammad assurera l'intérim. Meridja est au courant et il n'y a pas de problème». Berraf avait entretenu le suspense durant plusieurs semaines, après avoir démissionné «verbalement» du COA sans le notifier par écrit, désignant par la suite Abderrahmane Hammad pour assurer l'intérim. Un membre du Bureau exécutif avait indiqué à ce moment-là que Mustapha Berraf voulait démissionner sous la «pression» des membres de sa famille «qui n'en pouvaient plus» face aux «attaques répétées» dont ils font l'objet. Pour le Comité exécutif, le président du COA, à qui il lui a réitéré son «soutien total», fait l'«objet d'un harcèlement moral et d'attaques injustes et répétées touchant à sa personne, à sa dignité et à celle de sa famille émanant des mêmes personnes depuis le début du mandat olympique». Ainsi donc, avant-hier, et dans un communiqué, le COA annonce que «Le Comité exécutif du Comité olympique et sportif algérien, réuni mardi au siège de l'instance, a eu à prendre connaissance d'une lettre de confirmation de démission de Mustapha Berraf de son poste de président de l'instance». Lors de la réunion tenue sous la présidence de Abderrahmane Hammad, le bureau exécutif, et après avoir constaté la vacance du poste de président, a procédé à l'installation de Mohamed Meridja, 1er vice-président, en qualité de président par intérim de l'instance olympique, «en application des dispositions statutaires et réglementaires du COA». «Meridja assurera l'intérim jusqu'à la tenue de l'assemblée générale extraordinaire élective», a conclu le COA. Il va donc falloir attendre une AG extraordinaire, selon la réglementation en vigueur, pour procéder à l'élection d'un nouveau président du COA, qui a connu une très grande instabilité au vu des divergences entre certains de ses membres.