L'ancien arbitre international algérien Mohamed Mezahi, considéré comme le doyen des arbitres du pays, est décédé à l'âge de 93 ans, a annoncé vendredi la Fédération algérienne de football sur son site officiel. Mezahi a entamé sa carrière en 1947 à l'âge de 20 ans et a pris sa retraite professionnelle en 1972, après 25 ans en tant qu'arbitre directeur. Durant la période coloniale, il a officié plusieurs matchs à l'Est du pays, tels que JSM Philippeville- Racing Philippeville (actuelle Skikda), USM Sétif - SSS Sétif, USM Aïn Beïda -USM Khenchela, JSM Tébessa - USM Annaba. En inter- ligues, il a aussi arbitré la coupe d'Afrique du Nord en 1956. Après l'Indépendance, il a arbitré la première finale du cham-pionnat algérien en 1963 entre l'USMA et MCA, et enchaînera une multitude de rencontres dont certaines grandes affiches USMA Annaba - MC Alger en 1964, CR Belouizdad - RC Kouba en 1966, MC Alger - ES Sétif en 1970 et MC Alger - NA Hussein Dey en 1970. Mezahi décrocha le badge fédéral en 1963, et 3 ans plus tard il était déjà sur les terrains d'Afrique où il officia le match de la 3ème place de la CAN entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire comme arbitre principal avant de passer juge de touche lors de la finale ayant opposé le Ghana à la Tunisie, il était juge de touche aux côtés du regretté Chekaïmi. C'est d'ailleurs la première fois qu'une CAN était assurée par des arbitres algériens. Sur sa lancée, il effectuera plusieurs sorties de compétition africaine entre 1963 et 1970, année où il tiendra le sifflet lors de la rencontre des éliminatoires de la Coupe du monde entre le Nigeria et le Soudan, aidé dans sa mission par Benganif et Mohandi. Avant de prendre une retraite bien méritée, Mezahi est nommé président de la Commission régionale d'arbitrage de la Ligue constantinoise de football (LCF), puis membre de la commission centrale d'arbitrage de la FAF. Le 24 juin dernier, une délégation de l'instance représentée par les membres du Bureau fédéral, Amar Bahloul, Mohamed Ghouti et Hacène Azrour, lui a rendu visite à son domicile pour le gratifier d'un vibrant hommage pour l'ensemble de sa longue et riche carrière. En cette douloureuse circonstance, le président de la FAF, Kheïreddine Zetchi et les membres du Bureau fédéral présentent leurs sincères condoléances à la famille du défunt Mohamed Mezahi et à ses proches, tout en compatissant à leur peine.