L’ancien footballeur de la JSM Tiaret, Mohamed Zaoui, est décédé jeudi à Tiaret à l’âge de 61 ans suite à une longue maladie, a appris l’APS de l’association des anciens joueurs de cette équipe. Le défunt joueur a endossé les couleurs de la JSMT durant les années 70 et 80 aux côtés du défunt Tahar Benfarhat, les frères Banus et Krimo Laribi avant de rejoindre le MC Oran. Il a également entraîné plusieurs équipes dont l’ASO Chlef et les clubs de Tissemsilt, Ammari et Aïn Dheb et des formations des jeunes de la JSM Tiaret. Le corps du défunt sera inhumé, vendredi, au cimetière de Tiaret, a-t-on indiqué.