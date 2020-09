La FIFA ne cesse de procéder au renouvellement (rénovation ?) dans la sphère de son domaine précis dans la perspective, selon elle, de poursuivre le développement du football. C’est ainsi que, selon le quotidien italien La Repubblica, l’instance internationale envisage de demander l’«allègement» des calendriers nationaux. L’objectif pour la FIFA est de «relancer le suspense» dans les championnats et, par-là même, voir du beau jeu. Si tel serait le cas, la Fédération algérienne de football (FAF) devrait suivre les directives de la FIFA et procéder à un nouveau système de compétition. Pour rappel, la FAF a annoncé le nouveau système pyramidal des compétitions cette année avec, entre autres, une Ligue 1 à 20 clubs professionnels et une Ligue 2 avec deux groupes de 18 clubs, partagés entre professionnels et amateurs. Cela ne sera que transitoire, puisqu’elle envisage un autre changement de système à l’issue de la nouvelle saison 2020-2021. La FIFA a fait remarquer que certains championnats sont dominés largement par les mêmes équipes et ce, durant ces dernières années. Ce qui, selon la FIFA permet d’ennuyer les fans du football, puisqu’il n’y a plus d’enjeu dans ces championnats. Selon le média transalpin, la FIFA compte «alléger» le calendrier, avec de grands changements. Elle souhaiterait notamment abolir carrément la phase retour des Championnats nationaux, ce qui permettrait de bien gagner en matière de temps de déroulement des championnats concernés. C’est le cas de celui préconisé lors de la nouvelle saison en Algérie et à titre d’exemple avec 20 clubs en Ligue 1 et 38 journées à disputer et de surcroît, en pleine période de pandémie de coronavirus. Le 26 août dernier, la majorité des clubs composant la Ligue 1 a opté pour un championnat à 38 journées. La FAF a soumis aux clubs trois formules pour en choisir une : une compétition classique à 38 journées, un championnat avec une phase aller de 19 journées sans retour, et un championnat avec un aller simple de 19 journées suivi d’un play-off (les 10 premiers, Ndlr) et un play-down. Il se trouve que l’une des trois formules est presque la copie de ce que veut la FIFA: soit le championnat avec un aller simple suivi d’un play-off et un play-down. La FIFA veut un championnat avec une série de matchs avec élimination directe pour déterminer le grand champion. Le but est d’avoir «moins de matchs, mais des plus beaux». Ce qui serait le leitmotiv de l’instance. Ainsi, dans son plan, la FIFA envisagerait des Championnats nationaux pendant 5 mois. Ensuite, place aux play-offs et coupes européennes pendant 3 mois. Pour conclure, un mois et demi sera consacré aux matchs internationaux (septembre ou mars). Selon la FIFA, cette réforme du calendrier permettrait donc d’avoir une période réservée pour chaque compétition. Et c’est dans cet ordre d’idées que l’instance internationale voudrait en discuter avec les Ligues avant 2022 et la Coupe du monde au Qatar. Il faudrait donc attendre les discussions avec les parties concernées qui, en principe, ne devraient plus tarder à débuter, pour voir plus clair.