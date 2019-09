Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Bernaoui, a procédé jeudi à Alger, à l’installation de Mokhtar Boudina à la tête de l’Observatoire national des sports, succédant ainsi à Rachid Bouabdallah. L’Observatoire national des sports est un organe consultatif du système national de culture physique et sportif chargé de donner son avis et de formuler des recommandations et propositions sur les orientations de la politique sportive nationale. Il a été créé en 1993 sous l’appellation de « Conseil national des sports », avant de devenir « Observatoire national des sports » en 1996. Lors de l’installation de Boudina, Bouabdallah a été honoré par le ministre de la Jeunesse et des Sports pour ses services au bénéfice du sport algérien durant plusieurs années.