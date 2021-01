L'Espagne et le Danemark en patrons

L'Espagne et le Danemark ont frappé fort, jeudi soir. Respectivement vainqueurs de l'Allemagne (32-28) et du Qatar (32-23), ils ont un pas vers les quarts de finale. Au contraire de leurs adversaires, pour leur part quasiment éliminés du Mondial en Égypte. La sélection espagnole était mal entrée dans le tournoi, accrochée par le Brésil (29-29), mais elle monte en puissance match après match. Et c'est la Mannschaft, déjà privée de ses champions d'Europe de Kiel (Hendrik Pekeler, Patrick Wiencek, Steffen Weinhold) qui ont décliné l'invitation en Égypte en raison de la pandémie, qui en a fait les frais. Mais si le Danemark (6 points) aura le droit à l'erreur face au Japon (1 point) aujourd'hui, la Croatie (5 points) jouera un véritable huitième de finale face à l'Argentine (4) qui a dominé les Nippons (28-24). Un succès des Argentins pourrait offrir une dernière chance au Qatar (2 points), qui aura de son côté une revanche à prendre face au Bahreïn, son voisin qui l'a privé d'une qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo.



Succès historique pour la RD Congo

La RD Congo a remporté sa première victoire dans un Mondial de handball face à l'Angola 32-31 jeudi au Caire dans les matchs de classement. L'équipe de Gauthier Mvumbi, pivot remarqué pour son physique atypique (1,95 m pour 137 kg) et sa redoutable efficacité à 6m, a renversé le score en seconde période (13-15 à la pause) et avec, la hiérarchie face au voisin angolais, place forte du handball africain. Mvumbi, qui évolue à Dreux, en Nationale 2 (4e division) sous les ordres du sélectionneur Francis Tuzolana, a marqué 2 buts sur 3 tentatives en 16 minutes de jeu. Johan Kiangebeni, qui vit lui aussi en Eure-et-Loir, à Vernouillet (N1), a terminé meilleur marqueur avec 8 buts en 11 tentatives.