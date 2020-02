Le boxeur algérien Oussama Mordjane (57 kg) a été éliminé lundi en 8es de finale du tournoi pré-olympique qui se déroule à la salle Arena de Dakar (Sénégal), après sa défaite devant l’Angolais Pedro Manuel Gomes, aux points. L’élimination de Mordjane intervient après celles concédées par Fatima-Zahra Senouci (57 kg) qui avait été battue en quarts de finale par la Botswanaise Kenosi Sadie et Sara Kali (69 kg), battue en 8es de finale des 69 kg, par l’Ivoirienne Sedja Sanogo. Un peu plus tôt, Ichrak Chaïb (75 kg) s’était qualifiée pour les demi-finales, en dominant la Congolaise Marie-Joel Mwika, aux points. L’Algérienne sera opposée à la Marocaine Khadija Mardi, pour le compte des demi-finales prévues aujourd’hui. Le tournoi pré-olympique de Dakar se poursuivra jusqu’au 29 février, en présence de 13 pugilistes algériens (8 messieurs et 5 dames). A la fin du tournoi, 33 boxeurs (22 hommes et 11 femmes) seront qualifiés pour Tokyo-2020.