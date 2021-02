Le club de Mdina Jdida, l'ASM Oran, est en phase très avancée dans ses négociations qu'il a entreprises avec l'entraîneur Kamel Mouassa. Ce dernier confirme l'information qui circule en boucle sur toutes les lèvres des supporters de l'école de la formation oranaise. Il a indiqué être en contacts avancés avec l'ASMO pour prendre les destinées techniques de cette formation de Ligue 2 de football. Il dira: «J'ai été contacté, il y a quelques jours, par les dirigeants de l'ASMO qui souhaitent me confier la barre technique de leur équipe», ajoutant qu'«il s'agit d'un club que je connais assez bien». «J'ai déjà entraîné par le passé cette équipe», a-t-il enchaîné, expliquant que «nous sommes toujours en négociations». Les pourparlers sont sans aucune doute axés sur plein de choses dont le contenu n'est pas encore dévoilé, aussi bien par les dirigeants du club que par le coach qui se sont, contre toute attente, fixés un délai pour peaufiner les clauses du contrat liant les deux parties et annoncer officiellement l'avènement de Kamel Mouassa à la tête de la barre technique du club. Pour le coach, celui-ci ne laisse rien au hasard en posant, sans plus de détails, des préalables. En ce sens, il fera savoir que «tout devrait être tiré au clair dans les prochaines 48 heures». Aussi, il n'a pas dissimulé sa volonté quant à s'installer à Oran. Il dira dans ce sens: «J'espère trancher le sujet avec les responsables de l'ASMO dans les deux jours à venir. D'autant plus, le championnat approche à grands pas. Il est nécessaire d'être avec l'équipe au coup d'envoi de la compétition», dit-il encore. Ce technicien, ayant à son actif une large expérience en ayant pris la tête de la barre technique de plusieurs formations de l'élite et de la Ligue 2, a eu l'honneur de driver le club de Mdina Jdida et réussi l'exploit en faisant accéder l'ASMO en Ligue 1, avant que cette équipe ne retombe à l'issue de l'exercice 2015-2016. Depuis la fin de l'exercice passé, l'ASM Oran est sans entraîneur, alors que le coup d'envoi du championnat est prévu pour le week-end prochain. La préparation d'intersaison a été confiée à l'entraîneur adjoint, Moulay Cherif El Ouezzani et le préparateur physique, Kacem Salim. L'ASMO, qui a effectué un stage d'intersaison d'une dizaine de jours à Oran, et disputé au cours de sa préparation, pas moins de cinq matchs amicaux contre des formations de Ligue 2. Ces derniers se sont soldés par quatre victoires et une seule défaite. Cette dernière a été concédée jeudi passé face au voisin et nouveau promu de la Ligue 2, l'IRB El Kerma (3-0) au stade Habib-Bouakeul, lieu de domiciliation des deux équipes cette saison.