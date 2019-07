Le gardien de la Tunisie Mouez Hassen, qui avait affiché lundi soir sa colère après son remplacement par Farouk Ben Mustapha lors des tirs au but de la rencontre Tunisie-Ghana (1-1, 5-4 aux tab) en 8es de finale de la CAN-2019, a présenté mardi ses excuses. « Je tiens à revenir sur l’incident et je commencerai tout d’abord par présenter mes excuses à mon coach, mes coéquipiers ainsi qu’à tous les supporters de l’Equipe nationale », a écrit Mouez Hassen sur son compte Facebook. « La pression de la partie ainsi que mon enthousiasme à jouer pour mon drapeau ont été les raisons de ma réaction regrettable au cours du match contre le Ghana.

Ceux qui me connaissent savent que j’ai toujours fait preuve de professionnalisme, de patriotisme et d’un fort sentiment d’appartenance à mon équipe nationale », a tenu à préciser le gardien de 24 ans.

Après avoir manifesté son refus de quitter le terrain à grand renfort de non du doigt, le gardien de Nice a bien failli rentrer directement au vestiaire quand Alain Giresse a demandé son remplacement.