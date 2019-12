Les représentants de la fédération algérienne de football (FAF), Imad Mouhamdioua, responsable du protocole, et Abdelhafid Fergani, chargé de l’organisation des rencontres et événements au niveau national, ont été retenus par la Confédération africaine de football (CAF) en qualité d’officiers de sécurité (Security Officers for CAF Tournaments and Competitions), à l’issue du dernier Workshop de formation organisé du 3 au 5 décembre au Caire, en Egypte, a indiqué jeudi l’instance fédérale. Un événement qui a été clôturé lors d’une cérémonie présidée par le secrétaire général de la CAF, Mouad Hajji en présence des officiers de sécurité de plusieurs associations africaines qui ont suivi cette deuxième formation qui a été axée essentiellement sur des cas pratiques sur le terrain, précise la même source. Les deux représentants de la FAF devront entamer, dans les mois qui viennent, une série d’ateliers à l’adresse des chargés de sécurité des stades algériens ainsi que des clubs afin de renforcer leur cursus de formation lié à ce volet qui revêt une grande importance, souligne la FAF.