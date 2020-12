Youssoufa Moukoko vit un conte de fées! Profitant de l'absence d'Erling Braut Haland, blessé, le jeune attaquant du Borussia Dortmund est titulaire pour la deuxième fois de sa carrière contre l'Union Berlin (défaite 2-1). Muet face au Werder (2-1), la pépite du football allemand a marqué le premier but de sa carrière professionnelle en reprenant d'une lourde frappe du pied gauche sous la barre une passe ajustée de Raphaël Guerreiro. Une réalisation qui le fait un peu plus entrer dans l'histoire.En effet, Moukoko est devenu, à 16 ans et 28 jours, le plus jeune joueur à marquer en Bundesliga. Il devient également le deuxième plus jeune joueur de l'histoire des cinq grands championnats européens à trouver la faille derrière Amadeo Amedei, buteur à 15 ans et 287 jours avec l'AS Rome face à Lucchese, le 9 mai 1937.