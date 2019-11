L’Algérienne Mounia Gasmi a décroché lundi une deuxième médaille aux Mondiaux 2019 de para-athlétisme qui se déroulent à Dubai (Emirats arabes unis), en s’adjugeant le bronze du lancer de poids (F32). Gasmi avec un lancer mesuré à 6.22m, a été devancée par l’Ukrainienne Anastasia Moskalenko (6.92m) et la Russe Evegenia Galaktionova (6.67m). L’Algérienne avait décroché la médaille d’argent de l’épreuve du Club F32. Avec cette nouvelle médaille, l’Algérie compte désormais neuf médailles (2 or, 4 argent, 3 bronze). Les autres médailles algériennes ont été remportées par : Nassima Saïfi (or, Disque F56/57), Lahouari Bahlaz (or, Club F32), Walid Ferhah (argent, Club F32), Mounia Gasmi (argent, Club F32), Lynda Hamri (argent, Longueur T12), Sid Ali Bouzourine (argent, 800m T36), Abdellatif Baka (bronze, 1500m T13) et Safia Djelal (bronze, Disque F56/57). Plus de 1400 athlètes issus de 120 pays prennent part au rendez-vous de Dubai. L’Algérie est présente avec 22 de ses meilleurs athlètes du moment dont 8 dames, ainsi que de jeunes talents qui participent pour la première fois à un mondial, à l’instar de Mehideb Ahmed, Farhah Walid, Kheilaïfia Salah, Benallou Bakhta. L’objectif de la participation algérienne est de revenir avec 18 breloques dont deux or, un pronostic à la portée des athlètes algériens, même si la mission ne sera pas de tout repos dans une compétition qualificative aux Jeux paralympiques de Tokyo-2020.