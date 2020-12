Mounir Behadi nouveau directeur général de la Bibliothèque nationale

La ministre de la Culture et des Arts Malika Bendouda a installé, hier, Mounir Behadi dans ses nouvelles fonctions de directeur général de la Bibliothèque nationale, indique le ministère dans un communiqué.

Universitaire et professeur dans le domaine des sciences sociales, Mounir Behadi a présidé le Conseil scientifique de la faculté des sciences sociales. Il est également auteur de trois ouvrages académiques et de thèses universitaires sur l'histoire, la philosophie et la recherche scientifique.

Lors de la cérémonie d'installation, la ministre de la Culture et des Arts a annoncé une «nouvelle réforme de la Bibliothèque nationale, appuyée par une enveloppe financière importante», afin que cet établissement regagne son rang, précise le communiqué.