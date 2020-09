Tottenham a officialisé, samedi dernier, le recrutement de Gareth Bale. Le milieu offensif du Real Madrid s'est engagé avec le club londonien par le biais d'un prêt payant d'une saison. L'entraîneur des Spurs, José Mourinho, s'est exprimé en conférence de presse sur l'arrivée du footballeur gallois, à l'issue de la victoire sur le terrain de Southampton (5-2). Le Portugais n'a également pas manqué de saluer le renfort de Sergio Reguilon, acheté pour 30 millions d'euros. «Un entraîneur aime toujours avoir les meilleurs joueurs dans son équipe. Gareth, lorsqu'il est en forme et en condition, est l'un des meilleurs joueurs d'Europe, et Sergio (Reguilon) a été incroyable la saison dernière à Séville. Donc, si vous me demandez si je suis content d'avoir ces joueurs, je dois dire que oui, mais il y a d'autres choses qui font une équipe et un groupe. Un groupe, c'est un puzzle et en ce moment notre équipe n'est pas un puzzle. C'est un problème que nous devons comprendre.»