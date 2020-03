José Mourinho et ses hommes ont vécu une soirée compliquée. Après avoir perdu (0-1) à l'aller à la maison, les Spurs avaient tout de même largement l'opportunité de renverser la situation. Même s'il est vrai qu'ils étaient privés de Harry Kane, entre autres, les Londoniens ont été surclassés par le RB Leipzig, et surtout, n'ont montré aucun signe de réaction après chaque but encaissé. Une lourde défaite 0-3 (4-0 au cumulé) qui fait tâche, mais qui est assez logique, puisqu'il n'y avait vraiment pas photo sur le terrain. On attendait donc avec impatience ce qu'avait à dire José Mourinho devant les médias après la rencontre.

«Bien sûr j'étais très positif et je dois l'être à chaque fois, sinon il ne faut pas venir au match. J'ai motivé les joueurs, on y croyait. On sait que c'est difficile en ce moment et puis ils sont très forts. On a commencé le match avec cette occasion, c'est pratiquement un but contre son camp. On sait que c'est dur de marquer. C'est difficile,il y a ces deux erreurs, ils marquent et après c'est difficile. Ils sont impressionnants physiquement. Leurs défenseurs gagnent beaucoup de duels et s'ils ne le font pas ils effectuent des fautes. Leurs milieux et leurs attaquants sont très rapides. Bien sûr ils méritent leur qualification. Si je peux être critique auprès de certains joueurs? Je le garde pour le vestiaire, ils ont fait de leur mieux», a-t-il d'abord lancé devant les caméras de RMC Sport. José Mourinho a donc tenu à protéger ses joueurs des critiques. En Angleterre, pour BT Sport cette fois, il a également tenu des propos similaires, et a aussi évoqué les pépins physiques que subit son groupe à répétition: «On a fait des erreurs, des erreurs qu'on avait déjà analysées dans des matchs précédents. Je ne blâme jamais les joueurs qui sont en difficulté. Il n'y a personne à blâmer. À chaque match on a une grosse blessure, c'est l'histoire de notre saison. C'est non-stop. Regardez notre banc ce soir. C'est très dur. Je ne peux pas blâmer les joueurs». Il faut dire que ce soir, il y avait plusieurs joueurs qu'on ne voit pas habituellement sur la pelouse, comme Japhet Tanganga, alors que Lucas Moura a par exemple été utilisé en pointe. Autant dire que la fin de la saison va être longue pour les Spurs, qui pointent à sept points de la quatrième place à dix journées de la fin. Une distance qui pourrait éventuellement être rattrapable si les Londoniens n'avaient pas autant de soucis dans le jeu et s'ils pouvaient compter sur Harry Kane ou Bergwijn. Autant dire qu'on va probablement tenter d'aller chercher une place en Europa League et commencer à préparer la saison prochaine. «Je ne pense pas qu'il y aura une grosse reconstruction dans l'effectif cet été, sauf si quelque chose se passe pendant l'Euro», a d'ailleurs ajouté le Special One. Et dire qu'il y a moins d'un an, les supporters de Tottenham fêtaient une qualification en finale de la compétition.

Real Madrid

Le dossier Kane totalement relancé

Considéré comme l'un des meilleurs attaquants actuellement en circulation, Harry Kane a affiché un palmarès... quasiment vierge. L'Anglais compte seulement une League Cup, remportée en 2015 avec son club de toujours: Tottenham. à 26 ans, il commence toutefois à faire parler de lui hors des frontières de la Premier League. Annoncé comme le grand favori pour le poste d'entraineur au Real Madrid en vue de la saison prochaine, Mauricio Pochettino aimerait en effet emmener Kane dans ses valises, si l'on se fie à la presse espagnole. Le principal concerné... ne dirait pas non! D'après les informations de La Gazzetta dello Sport, Harry Kane songerait sérieusement à un départ de Tottenham à la fin de la saison. Le quotidien explique que l'attaquant a envie de garnir son armoire à trophées et il serait conscient que cela sera compliqué, s'il reste chez les Spurs.

Manchester City

Le club confiant pour Agüero

Ces derniers jours, la presse anglaise laissait entendre que Sergio Agüero (31 ans) pourrait quitter Manchester City à l'issue de la saison alors que son contrat court jusqu'en juin 2021. Un tel scénario serait envisageable si le Tribunal arbitral du sport (TAS) ne donnait pas raison au club mancunien, exclu de toutes compétitions européennes pour les deux prochaines saisons par l'UEFA pour non-respect du fair-play financier. Toutefois, à en croire les informations de l'Evening Standard, les dirigeants des Citizens restent confiants sur le fait que le meilleur buteur étranger de l'histoire de la Premier League restera du côté de l'Etihad Stadium la saison prochaine. Et ce quelle que soit la décision du TAS à l'égard de City. Troisième du classement des buteurs outre-Manche (16 réalisations en 22 matchs), El Kun n'a jamais caché son envie de terminer sa carrière à l'Independiente, son club formateur pour lequel il a évolué, en pro, de 2003 à 2005 avant de rejoindre l'Atletico de Madrid.

PSG

Une réunionau sommet pour Dybala

La Juve voudrait rapidement sceller l'avenir de Paulo Dybala. Lors du dernier mercato estival, le PSG aurait souhaité s'attacher les services du joyau argentin en cas de départ de Neymar. Alors que Paulo Dybala défend toujours les couleurs Bianconeri, Leonardo pourrait retenter sa chance lors de la prochaine fenêtre de transferts. Et pour refroidir les ardeurs parisiennes, La Vieille Dame aurait ouvert les négociations pour prolonger Paulo Dybala. À en croire les dernières indiscrétions de Goal, la Juve serait confiante sur ce dossier, puisque le joueur voudrait rester à Turin. Mardi, le Corriere di Torino a apporté de nouvelles précisions de taille sur l'avenir de Paulo Dybala. D'après le média transalpin, la direction de la Juventus aurait prévu de rencontrer l'agent de Dybala, Jorge Antun, entre le mois de mars et le mois d'avril. L'occasion de poursuivre les discussions quant à une prolongation. Si les deux parties parviennent à trouver un accord, Paulo Dybala pourrait étendre son bail jusqu'en 2024 ou en 2025 et voir son salaire dépasser les 10M€ par an.

FC Barcelone

Ça a chauffé entreMessi et Abidal

Le 13 janvier dernier, le Barça prenait la décision de limoger son entraîneur, Ernesto Valverde et de nommer Quique Setién sur le banc du FC Barcelone. À la suite de ce choix, Éric Abidal, secrétaire technique du club catalan, avait alors expliqué que «beaucoup de joueurs n'étaient pas satisfaits et ne travaillaient pas beaucoup» pour justifier ce licenciement. Lionel Messi avait alors réagi publiquement, sur son compte Instagram, et avait fait comprendre qu'il n'avait guère apprécié cette sortie de l'ancien défenseur de l'OL. Mardi, El Confidencial révèle que le lendemain de la réponse de La Pulga à Éric Abidal, ce dernier était présent au centre d'entraînement des Blaugranas après une réunion avec Josep Maria Bartomeu, le président du Barça. Le sextuple Ballon d'or a alors stoppé son entraînement pour aller s'expliquer face à face avec le Français. La discussion s'est envenimée et plusieurs joueurs ont dû intervenir pour tenter de calmer l'Argentin et tenter de faire redescendre la tension entre les deux hommes. Tout est depuis rentré dans l'ordre en Catalogne, même si, selon les informations du média ibérique, Abidal pourrait quitter le FC Barcelone dans les prochaines semaines.

Milan AC

Une masse salariale à baisser

Le président du club lombard, Paolo Scaroni, a évoqué les comptes du club, pour le Corriere della Serra. «Nous avons la nécessité de baisser la masse salariale. Faire une exception pour Zlatan Ibrahimovic ou Gianluigi Donnarumma? J'aime beaucoup Ibra comme Donnarumma, mais c'est Gazidis (administrateur délégué du Milan AC) qui décidera.» Le Suédois touche un salaire important jusqu'à la fin de la saison, alors qu'il a une année en option. Après cette révélation sur les finances du Milan AC, son avenir au club est clairement remis en question. Tout comme celui du portier de 21 ans, qui aspire à toucher un plus haut salaire du fait de son potentiel.